Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını vurdu

Edinilen bilgilere göre, telefon görüşmesinde arkadaşı Cesur A. (21) ile küfürleşme nedeniyle tartışan Oğuzhan A. (24), telefon görüşmesinin ardından arkadaşının Zafer Mahallesinde bulunan bir banka ATM’sine gittiğini öğrenerek 06 BGR 933 plakalı Tofaş marka otomobil ile takip etmeye başladı.