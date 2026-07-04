Yurttaşlar TÜİK'in enflasyon verilerine tepkili: 'Verilen zamlar sadaka gibi. Vatandaş bunun cevabını sandıkta verir'

TÜİK'in Haziran ayında Tüfe'nin aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 olarak gerçekleştiğini açıklamasının ardından Sinop'ta yurttaşlar, açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Sinoplu emekliler ve çalışanlar, alım gücünün her geçen gün düştüğünü, temel gıda ürünlerine dahi ulaşmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Ahmet Koca, 1998 yılında emekli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tek kişi çalıştım, dört kişilik ailemi geçindirdim, iki çocuğumu üniversitede okuttum. Bugün bir kişi çalışsa kendisini dahi doyuramaz. Kirada oturdum ama o zamanki maaşımız demek ki iyiymiş. Şimdi emekli maaşı alan hiçbir zaman ileri gitmedi, hep geri gitti. Enflasyonu açıklarken de emekliye para vermemek için rakamlarla oynandığını düşünüyorum."

"HER GEÇEN YIL DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Beş-on yıl öncesi çok daha iyiydi. Şimdi alım gücü çok düşük. Pazara gidiyorsun, soğanın kilosu 50-60 lira olmuş. Bir kilo soğan almakta bile zorlanıyoruz. İnsanlar aldığı maaşla ancak kira ve temel giderlerini karşılıyor. Birikim yapmayı bırakın, geçinmek bile zor. TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. İnsanlar sokakta geziyor gibi görünebilir ama çoğu akşam ne yiyeceğini düşünüyor. Her geçen yıl daha kötüye gidiyoruz."

Ekonomik sıkıntıların yalnızca bugünü değil, geleceğe dair umutları da etkilediğini söyleyen Mert Uslu da şunları kaydetti:

"Türkiye hiçbir zaman enflasyondan tamamen kurtulmuş bir ülke olmadı ama şimdi daha zor. Eskiden alım gücü düşük olsa bile insanların hayalleri vardı; emekli olunca ev alma, araba alma gibi. Şimdi o hayaller de bitti. İnsan aldığı maaşla geçinemiyor ki ev almayı düşünsün. Gençler de artık geleceklerini burada kurmak yerine yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Gerçek enflasyonu görmek isteyen halka baksın. Simit hesabını yaptığınız zaman her şey ortaya çıkıyor."

''İKİ AY ÖNCE 20 LİRAYA ALDIĞIMIZ ÜRÜNLER ŞİMDİ İKİ KATINDAN FAZLA''

Pazardaki fiyat artışlarına dikkati çeken Zeynel Nallıoğlu ise "Dün pazara gittim. Soğan 50 lira, patates 50 lira olmuş. İki ay önce 20 liraya aldığımız ürünler şimdi iki katından fazla. Daha zamlar tam yansımadan bu fiyatlar oluştu. Açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Verilen zamlar da sadaka gibi. Vatandaş bunun cevabını sandıkta verir" dedi.