Yurttaşlar, ‘Yürü Be İstanbul’a yoğun ilgi gösterdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yurttaşların hareket etmesini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “Yürü Be İstanbul” uygulaması büyük ilgi gördü.
iki ay içinde 100 bine yakın yurttaşın uygulamayı indirdiğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, “Yürü Be İstanbul, şehrin sakinlerini İstanbul’un keyifli rotalarına yönlendirerek vatandaşlara yürüme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor” dedi.
İBB ortaklığı ile Spor İstanbul’un yaptığı araştırma sonucunda, İstanbul’da yetişkin 100 kişiden sadece 13’ü düzenli olarak egzersiz yapıyor. Bu veri bazı ilçelerde, yüzde 40’ken, bazı ilçelerde de yüzde 1.1 olduğu görüldü. Bu büyük uçurumu kapatmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenli fiziksel aktivitenin, beden ve zihin sağlığı için 10 bin adım atılması önerisi üzerine İBB, “Yürü Be İstanbul” uygulamasını hayata geçirdi.
Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, “Uygulamayı yükleyerek bin adım atan ilk 10 bin kişiye Beltur’dan verilen kahve hediyesi uygulamanın kullanımını artırdı. Ayrıca kahvenin dışında pek çok görev ve ödül de bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Ekonomistlerden kara haber
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum