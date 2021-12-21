Yurttaşlar, ‘Yürü Be İstanbul’a yoğun ilgi gösterdi

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

iki ay içinde 100 bine yakın yurttaşın uygulamayı indirdiğini söyleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, “Yürü Be İstanbul, şehrin sakinlerini İstanbul’un keyifli rotalarına yönlendirerek vatandaşlara yürüme alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor” dedi.

İBB ortaklığı ile Spor İstanbul’un yaptığı araştırma sonucunda, İstanbul’da yetişkin 100 kişiden sadece 13’ü düzenli olarak egzersiz yapıyor. Bu veri bazı ilçelerde, yüzde 40’ken, bazı ilçelerde de yüzde 1.1 olduğu görüldü. Bu büyük uçurumu kapatmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenli fiziksel aktivitenin, beden ve zihin sağlığı için 10 bin adım atılması önerisi üzerine İBB, “Yürü Be İstanbul” uygulamasını hayata geçirdi.

Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, “Uygulamayı yükleyerek bin adım atan ilk 10 bin kişiye Beltur’dan verilen kahve hediyesi uygulamanın kullanımını artırdı. Ayrıca kahvenin dışında pek çok görev ve ödül de bulunuyor” ifadelerini kullandı.