İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: ‘İstanbul’daki muhalefet partisinin yeni yalanı’

18 Aralık 2021 Cumartesi, 21:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB yönetiminin 2022 bütçesinde reklama 849 milyon TL ayırdığı yönündeki iddiaya sosyal medya hesabından cevap verdi.

İddiaları yalanlayan Ongun, "Ne bu amaçla kullanılan bütçe ne de böyle bir ihale var" ifadelerine yer verdi.

Ongun devamında, "Özetle hiçbir açıklamalarına inanmayın, çaresizler, manipülasyon ve çarpıtmadan başka çareleri yok" dedi.

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’daki muhalefet partisinin yeni yalanı: 'İBB, reklama 849 milyon lira bütçe ayırdı.' Ne bu amaçla kullanılan bütçe ne de böyle bir ihale var. Özetle hiçbir açıklamalarına inanmayın, çaresizler, manipülasyon ve çarpıtmadan başka çareleri yok."