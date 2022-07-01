Yurttaşlardan asgari ücrete ilk tepkiler: Kendisi götürüyor milyarları
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, gelen zamma tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret zammını açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu. Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, gelen zamma tepki gösterdi.
HARCADIĞI ELEKTRİK KAÇ ASGARİ ÜCRET EDİYOR? BİLİYOR MU O?
Daha fazla zam olması gerektiğini belirten yurttaşlar, bu oranın üstünde bir tutar beklediklerini söyledi. Temel tüketim ürünlerine yine zam yapılacağını söyleyen yurttaşlar, aşağıdaki cümlelerle zamma tepki gösterdiler:
- Güleyim mi, ağlayayım mı? Espri mi bu? Kendisi götürüyor milyarları, bizden mi çıkaracak 5500'ü?
- Harcadığı elektrik kaç tane asgari ücret ediyor? Biliyor mu o?
- Ben artık gülüyorum, yeter.
- Yine zam yapacaklar. Kaç olursa olsun yine zam yapacaklar. Zammı durdursunlar.
- Açlık sınırının altında, savunulacak bir tarafı yok.
- İşten geliyorum, şimdi diğer bir işe gidiyorum. Şaşırdım kaldım şimdi.
- Buraya kadar geldi, yarın yine zam yaparlar.
Kamera: İsmail Bayraktar
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