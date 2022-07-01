Açlık sınırının altında kaldı: Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrete siyasilerden jet tepki

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının hemen ardından yapılan ara zamma yönelik tepkiler gelmeye başladı.

CHP'li Engin Özkoç yapılan zammın enflasyon durdurulmadan bir işe yarayamayacağını kaydetti. Özkoç, Twitter hesabından yaptı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan enflasyonu durdurulamadıktan sonra maaş artışları işe yaramayacaktır. Açlık sınırının altındaki 5 bin 500 TL asgari ücret vatandaşı açlığa terk etmektir! Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için oyunuzu altı oka basın!"

Erdoğan enflasyonu durdurulamadıktan sonra maaş artışları işe yaramayacaktır. Açlık sınırının altındaki 5 bin 500 TL asgari ücret vatandaşı açlığa terk etmektir!



Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için oyunuzu altı oka basın! — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 1, 2022

CHP'li Engin Altay ise enflasyonun açlık sınırının altında kalmasına vurgu yaparak "Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede, 6770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır" ifadelerine yer verdi.

Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede,

6770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır #asgariuecret — Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 1, 2022

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen "Açlık sınırı 6 bin 319 lira, asgari ücret 5500 lira. AKP bir kere daha milyonları açlığa mahkum etti. Bu yeni sınırın adı artık yoksulluk ve açlık sınırı bile değil. Daha da aşağıda: Sefalet Sınırı bu sefalet!" diyerek açıklanan asgari ücret miktarına tepki gösterdi.

Açlık sınırı 6 bin 319 lira, asgari ücret 5500 lira. AKP bir kere daha milyonları açlığa mahkum etti. Bu yeni sınırın adı artık yoksulluk ve açlık sınırı bile değil. Daha da aşağıda: Sefalet Sınırı bu sefalet! — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) July 1, 2022

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da ara zam ile birlikte açıklanan asgari ücret miktarına tepki gösteren siyasilerden oldu. Karasu asgari ücretin açlık sınırının 891 TL altında kaldığını belittiği paylaşımında şunlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanının açıkladığı 5500 TL'lik yeni #AsgariÜcret açlık sınırının 891 TL altında kaldı. AKP milleti açlığa mahkum etmiştir. Yazıklar olsun!"

Cumhurbaşkanının açıkladığı 5500 TL'lik yeni #AsgariÜcret açlık sınırının 891 TL altında kaldı.



AKP milleti açlığa mahkum etmiştir. Yazıklar olsun! — Ulaş Karasu (@ulasskarasu) July 1, 2022

CHP'li Selin Sayek Böke de asgari ücrete açlık sınırı üzerinden tepki gösteren isimlerden oldu. Böke'nin emekçiyi ezen düzeni değiştireceğiz dediği paylaşımı şöyle:

"Aç kalmamak için en az 6400 TL gerekiyor, asgari ücret 5500 TL.Rezilsiniz! Emekçiyi ezen Saray düzenini değiştireceğiz!"