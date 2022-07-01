Açlık sınırının altında kaldı: Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrete siyasilerden jet tepki
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı belli oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı toplantıda asgari ücretin, temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere net 5 bin 500 lira olacağını açıkladı. Asgari ücret, ara zam yapılmış hali ile de açlık sınırının altında kaldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının hemen ardından yapılan ara zamma yönelik tepkiler gelmeye başladı.
CHP'li Engin Özkoç yapılan zammın enflasyon durdurulmadan bir işe yarayamayacağını kaydetti. Özkoç, Twitter hesabından yaptı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Erdoğan enflasyonu durdurulamadıktan sonra maaş artışları işe yaramayacaktır. Açlık sınırının altındaki 5 bin 500 TL asgari ücret vatandaşı açlığa terk etmektir! Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için oyunuzu altı oka basın!"
Erdoğan enflasyonu durdurulamadıktan sonra maaş artışları işe yaramayacaktır. Açlık sınırının altındaki 5 bin 500 TL asgari ücret vatandaşı açlığa terk etmektir!— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 1, 2022
Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için oyunuzu altı oka basın!
CHP'li Engin Altay ise enflasyonun açlık sınırının altında kalmasına vurgu yaparak "Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede, 6770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır" ifadelerine yer verdi.
Açlık sınırının 6391 TL olduğu bir ülkede,— Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 1, 2022
6770 TL'nin altındaki her rakam, zülümdür, emek hırsızlığıdır #asgariuecret
Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen "Açlık sınırı 6 bin 319 lira, asgari ücret 5500 lira. AKP bir kere daha milyonları açlığa mahkum etti. Bu yeni sınırın adı artık yoksulluk ve açlık sınırı bile değil. Daha da aşağıda: Sefalet Sınırı bu sefalet!" diyerek açıklanan asgari ücret miktarına tepki gösterdi.
Açlık sınırı 6 bin 319 lira, asgari ücret 5500 lira. AKP bir kere daha milyonları açlığa mahkum etti. Bu yeni sınırın adı artık yoksulluk ve açlık sınırı bile değil. Daha da aşağıda: Sefalet Sınırı bu sefalet!— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) July 1, 2022
Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da ara zam ile birlikte açıklanan asgari ücret miktarına tepki gösteren siyasilerden oldu. Karasu asgari ücretin açlık sınırının 891 TL altında kaldığını belittiği paylaşımında şunlara yer verdi:
"Cumhurbaşkanının açıkladığı 5500 TL'lik yeni #AsgariÜcret açlık sınırının 891 TL altında kaldı. AKP milleti açlığa mahkum etmiştir. Yazıklar olsun!"
Cumhurbaşkanının açıkladığı 5500 TL'lik yeni #AsgariÜcret açlık sınırının 891 TL altında kaldı.— Ulaş Karasu (@ulasskarasu) July 1, 2022
AKP milleti açlığa mahkum etmiştir. Yazıklar olsun!
CHP'li Selin Sayek Böke de asgari ücrete açlık sınırı üzerinden tepki gösteren isimlerden oldu. Böke'nin emekçiyi ezen düzeni değiştireceğiz dediği paylaşımı şöyle:
"Aç kalmamak için en az 6400 TL gerekiyor, asgari ücret 5500 TL.Rezilsiniz! Emekçiyi ezen Saray düzenini değiştireceğiz!"
Aç kalmamak için en az 6400 TL gerekiyor, asgari ücret 5500 TL.— Selin Sayek-Böke???? (@selinsayekboke) July 1, 2022
Rezilsiniz!
Emekçiyi ezen Saray düzenini değiştireceğiz!
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