Yurttaşlardan bayram tatili tepkisi: Eski neşe mi kaldı?

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:51

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarına bayram izninin 9 gün olacağını açıkladı. Özel sektörde çalışanlar da kısa süreliğine de olsa tatil için tesis ve otel araştırdılar.

Ancak yol, yemek ve diğer temel masraflar derken tatilin maliyeti katlandı. Dolayısıyla birçok yurttaş bu bayram evlerinden dışarı çıkamadı.

'ASGARİ ÜCRETLE NEREYE GİDECEĞİZ?'

Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, memleketlerine uzun süredir gidemediklerini söyledi. Bayram tatilinde hep evde yattığını söyleyen bir yurttaş, "Bırakın memleketi, semtimizden dışarı çıkamadık. Sabahtan akşama kadar evde oturduk, yattık. 17-18 senedir bir yere gidemiyoruz. Asgari ücretle nereye gideceğiz? Dört kişiyiz. Gidiş geliş bizim maaşa denk. Nerede kaldı bayram?" ifadelerini kullandı.

'BU HAYATTA BAYRAM NEŞESİ KALMADI'

Yurttaşlar, bayram izinlerinde memleketlerine veya tatile gidememelerine şu şekilde isyan etti:

Bu milletin aklı başına gelmez. İnsanlar bayram yapamadılar. Bu hayat zorluğunda bayram neşesi kalmadı.





Divanda oturduk evde. Nereye gideceğiz? Hiçbir zaman geçmeyecek bu durum.





Memlekete gidemedim, uçak 700-800 lira. Yeğenlerim de üzüldü gidemediğim için. Eski bayram neşesi kalmadı. İnsanlar değişti. Önceden mutluluk ve neşe vardı.





Evde yattım bol bol. Yol ücreti 600 liraydı. Dört yıldır gidemiyorum. Emekli adamın parası mı olur?

Kamera: İsmail Bayraktar