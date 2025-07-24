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Yurttaşlardan büyük seferberlik... Traktörlerini yangına sürdüler!

Yurttaşlardan büyük seferberlik... Traktörlerini yangına sürdüler!

24.07.2025 17:22:00
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İHA
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Yurttaşlardan büyük seferberlik... Traktörlerini yangına sürdüler!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Bursa sınırına dayandı. Alevler Yenişehir’e sadece 9 kilometre kala durdurulurken, yangının seyrini değiştiren isimler İznikli çiftçiler oldu. İznik Belediyesi ve Ziraat Odası'nın çağrısıyla onlarca çiftçi su dolu tankerleriyle bölgeye defalarca sefer yaptı.

Bilecik’te 4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle bölgeye yayılırken alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayandı.

Bursa itfaiyesi ve Bursa ilçe belediyelerinden giden su tankerleri de bölgede görev yaptı. İznikli çiftçiler de Osmaneli ilçesine yardıma gitti. Yangını haber alan köylüler, ellerinde ne varsa toplayıp traktörlerine su tankerlerini bağladı.

Konvoy halinde süren yolculuğun ardından adeta yangınla burun buruna gelen çiftçiler Osmaneli kırsalına ulaştı. Çiftçilerin itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine sağladıkları destekle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan köylülerin mücadelesi kameraya yansıdı.

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