Yurttaşlardan büyük seferberlik... Traktörlerini yangına sürdüler!

Bilecik’te 4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle bölgeye yayılırken alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayandı.

Bursa itfaiyesi ve Bursa ilçe belediyelerinden giden su tankerleri de bölgede görev yaptı. İznikli çiftçiler de Osmaneli ilçesine yardıma gitti. Yangını haber alan köylüler, ellerinde ne varsa toplayıp traktörlerine su tankerlerini bağladı.

Konvoy halinde süren yolculuğun ardından adeta yangınla burun buruna gelen çiftçiler Osmaneli kırsalına ulaştı. Çiftçilerin itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine sağladıkları destekle yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan köylülerin mücadelesi kameraya yansıdı.