Yurttaşlardan peş peşe zam tepkisi: 'Bu fiyatlardan bıktık artık'
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Karabük'te yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşlar yapılan zamlara tepki göstererek, “Bu fiyatlardan bıktık artık. Biz çalışıyoruz, siz daha iyi çalışın. Toptan gönderelim” dedi.
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile Destekleri Sigortası projesini anlatmak üzere gittiği Karabük ve Safranbolu’da vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Nazlıaka’ya CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Parti Meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.
"BU FİYATLARDAN BIKTIK ARTIK!"
Esnaf ziyareti sırasında bir yurttaş Nazlıaka’nın yanına gelerek, “Bu fiyatlardan bıktık artık. Biz çalışıyoruz, siz daha iyi çalışın. Bıktık artık, toptan gönderelim” dedi. Nazlıaka, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşlerinizi ileteceğim” karşılığını verdi.
"KÜÇÜK ESNAFI BİTİRDİLER"
Nazlıaka’nın girdiği bir dükkanın işletmecisi, zincir marketlerden yakındı. İşletmeci, “Acilen bir ticaret kanunu çıkması gerekiyor. Zincir marketler yasasını kartallerden kurtarmak istiyoruz. Bunlar beceremedi, siz becerin yoksa sektör bitiyor. Küçük esnafı bitirdiler” diye konuştu.
Pazarı da ziyaret eden Nazlıaka, tezgahının başında ürünlerini satan yaşlı bir kadının yanına gitti. Nazlıaka, yaşlı kadının ellerini tutarak “Bunlar utanılacak eller değil, öpülecek eller” dedi.
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