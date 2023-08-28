Yurttaşlardan ‘üst geçit’ eylemi: Yolu kapadılar

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde ‘üst geçit’ isteyen çok sayıda yurttaş, şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolunu kapatarak eylem yaptı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:41
Yurttaşlardan ‘üst geçit’ eylemi: Yolu kapadılar
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Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun 35’inci kilometresindeki Keskin ilçesinde üst geçit yapılmasını isteyen çevre sakinleri, şehirler arası ulaşımın sağlandığı yolu, kamyon ve traktör lastikleri ile kapattı. Üst geçit yapılmasını isteyen yurttaşlar, yolun karşısına geçerken tehlike yaşadıklarını söyledi.

Yurttaşların tepki gösterdiği yolda, 3 gün önce otobüsün çarpması neticesinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Batuhan Ersay’ın babası Emrah Ersay, "Çocukların üstünden atlayamayacağı şekilde bariyer ve üst geçit istiyoruz. Bizim devletimiz büyük bir devlet. Karayollarının buna gücü yeter, bunu yapabilir" dedi.

Bir süre karayolunda eylem yapanlar, Kaymakam Tunahan Çil ve yetkililerin telkiniyle eyleme son verdi.


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