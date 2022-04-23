Yurttaşları 559 bin lira dolandıran sahte polis ve savcı tutuklandı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:31

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Gaziantep’te iki vatandaşı 256 bin 300 lira, Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da ise iki vatandaşı 303 bin 500 lira dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler zanlıların kaldığı adresi tespit etti.

Mağdur yurttaşların verdiği bilgiler üzerinden dolandırıcıların izini süren ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit etti. Dolandırıcıların U.A. ile A.M. olduğu belirleyen ekipler zanlıların kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kıskıvrak gözaltına alınan iki dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan U.A. ile A.M. tutuklanarak cezaevine konuldu.