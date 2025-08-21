İstanbul Valiliği SMA kutularını kaldırıyor: 'Yeniden kurulmasına izin verilmeyecek'

İstanbul Valiliği'nce, SMA/ DMD gibi hastalıklarının tedavisine yönelik metro, giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, meydanlarda kurulan yardım stantlarının kaldırılmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD), tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı yardım toplama taleplerine, gereken incelemeler ve hukuki süreçler tamamlanmak suretiyle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce izin verilmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Valiliğimize gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde; SMA/DMD hastalarına ilişkin olarak caddeler, meydanlar, metro girişleri vb. yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 5. maddesi “Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir” hükmü ile “kutu koymak” yardım toplama şekli olarak belirtilmiş, “stant” ifadesine yer verilmemiştir.

"TÜM STANTLAR KALDIRILARAK YENİDEN KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR"

İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak; Metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.

Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."