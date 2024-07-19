Yurttaşların yüzde 92,5’i Erdoğan-Özel görüşmesinin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olmayacağını düşünüyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:07

Güncelleme: 19.07.2024 - 13:07

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 79,2’si AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin siyasette bir değişikliğe yol açmayacağını ve yüzde 92,5’i de uzun vadede siyaseten bir yumuşamaya sebep olmayacağını düşünüyor. Ayrıca araştırmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderlik performansı da soruluyor ve halkın yüzde 68,1’i, Özel’in liderliğini Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha başarılı buluyor.

2 Mayıs tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, AKP'li Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Erdoğan da Özel’i CHP Genel Merkez’inde iade-i ziyarette bulunmuştu. 17 yıl aranın ardından Erdoğan’ın gerçekleştirdiği bu ziyaret kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu ve ‘Siyasette yumuşama dönemi’ olarak yorumlandı. 2 bin 432 kişi bu ziyaretleri katıldıkları bir anketle değerlendirdi.

Anket sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 79,2’si, Özel ve Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin, yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde. Siyasetin yumuşamasına hizmet edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak araştırmaya yansıyor. AKP ile CHP arasındaki ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olacağı düşüncesi Türk halkının yalnızca yüzde 7,5’ini oluşturuyor. Halkın yüzde 92,5’ine göre uzun vadede bu ziyaretlerin siyasette yumuşamaya sebep olmayacağı fikri hâkim.

TÜRK HALKI ÖZGÜR ÖZEL’I, KILIÇDAROĞLU’NDAN DAHA BAŞARILI BULUYOR

Araştırmanın detaylarından biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik performanslarının karşılaştırılması. Araştırma verilerine göre, Türk halkının yüzde 68,1’i Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarılı buluyor. Yüzde 31,9’u ise bu fikre katılmıyor ve Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarısız buluyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.