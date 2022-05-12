Yurttaştan imara açılan mesire alanıyla ilgili dikkat çeken iddia: '7’ye alıp 60’a satacaklar'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Türkiye’nin mal varlıklarını tek tek satan AKP iktidarı gözünü Karadeniz’e çevirdi. Yurttaşın denize girip, piknik yaparak vakit geçirdiği yer olan Trabzon Akçaabat’taki bir dönümlük alan önce imara açıldı, sonra da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu alanın satış değeriyle ilgili iddialar ise çarpıcı. 7 milyon TL’ye satılan araziyi alan kişi veya kurumların ilgili araziyi 60 milyon TL’ye satabileceği söyleniyor. Satışta adı geçen isimlerin AKP’ye yakın olması dikkat çekiyor.

BAŞKANIN ADI GEÇİYOR

Bölgeye giderek köylülerle konuşan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Bu bölgeye yakın yeni yapılan dairelerin günlüğü 5 bin TL’den Arap turistlere kiralandığı söyleniyor. Bu durumda buraya yapılacak evler de en az 2.5 milyon TL’den satışa çıkacaktır” dedi. AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun bölgeye yakın bir yerde konutunun olduğunu belirten Kaya, “Köylülerin iddiasına göre bu satışın arkasında Mumcu var. İl Başkanı Mumcu’nun el altından başka biri vasıtasıyla yeri satın aldıktan sonra konut üretip satacağı söyleniyor. Mülkleri önce büyükşehire bağladılar. Şimdi de kendi yandaşlarımıza nasıl satabiliriz arayışına girdiler” ifadelerini kullandı.

CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak ise “Yurttaşın isyanı burayı Arap turizminin en gözde yerlerinden biri haline dönüştürecekleri yönünde. Denize bile giremeyecekler artık” diye konuştu.

Hakkında iddialar bulunan AKP’li il başkanı Sezgin Mumcu’ya basın danışmanı aracılığıyla ulaşmaya çalıştık. Basın danışmanı Tayyar Safa Sağdıç, iddialarla ilgili sorumuza “İddianızı yazabilirsiniz” yanıtını verdi.



