Yürürlüğe girmesinin 98. yıl dönümünde... 'Medeni Kanun’a dokunma, uygula'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:50

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:50

Türkiye'de Medeni Kanun 17 Şubat 1926'da TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Medeni Kanunu'nun kabulünün 98. yılı ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin (İKKB) 29. yılı dolayısıyla İKKB bir etkinlik düzenledi.

Levent'te Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte "Cumhuriyet'i yaşayan kadınlar sergisi" ve “Medeni Kanun Medeni Ülke" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelin moderatörlüğünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaparken, konuşmacı olarak ise İKKB Koordinatörü avukat Nazan Moroğlu ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) yönetim kurulu üyesi avukat Aylin Moralıoğlu yer aldı.

Medeni Kanun’un önemine dikkat çeken Avukat Nazan Moroğlu, “Son dönemde iktidarın bu kanunu‘Sil baştan’ yazma girişimlerine izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz. Medeni Kanun, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku kurallarıyla, yurttaşların doğumundan öncesinden ölümünden sonrasına kadar özel yaşam ilişkilerinin düzenlendiği temel kanundur. Medeni Kanun aynı zamanda bir kadın devrimidir” dedi.

Son yıllarda Medeni Kanun’un yok sayılmasına yol açan söylemlerin olduğunu belirten Moroğlu, “Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 17 Ekim 2017’de değişiklik yapıldı, ‘Müftülere resmi nikah yetkisi’ verilmesi laikliğin göz ardı edilmesine yol açtı. Arabuluculuk Kanunu’nda arabuluculuğun ihtiyari olduğu belirtilmesine rağmen, Adalet Bakanlığınca yeniden gündeme getirilen ‘Aile Hukukunda Arabuluculuk’ uygulamaya konulmak istenmektedir. Bunun ailede ve toplumda ve özellikle kadınlar açısından yol açacağı sakıncalara ve mağduriyete dikkat çekmek isteriz” diye konuştu.

"DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ"

Moroğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Medeni Kanun’a sarılmamız gereken dönemden geçiyoruz. Eğer Medeni Kanun ortadan kalkarsa hukuk birliği ve laik hukuk da yok. 29’uncu kuruluş yıldönümümüzde İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak tüm kadınları ve laik Cumhuriyetimizi savunan herkesi bir kez daha kadın erkek eşitliğini bir demokrasi meselesi olarak dikkate almaya, kadını birey olarak gören zihniyetin yerleştirilmesine destek oluşturmaya ve Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

"KADINLAR İÇİN TEMİNAT"

Avukat Aylin Moralıoğlu ise, “Kadınlardan gelen ‘Şiddet görüyorum nereye gidebilirim?’ ‘Boşanmak istiyorum ne yapabilirim?’ gibi soruların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında arkamızdaki Medeni Kanun’nun gücünü ve ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kadınlar için ne kadar önemli bir teminat olduğunu gösteriyor. Kadınlar haklarını bildiği sürece karar vermeleri daha kolaylaşıyor. Haklarını öğrendikten sonra tereddütlerinin azaldığını gözlemledim. Medeni Kanun’un kadın erkek eşitliğini sağladığını düşünüyorum. O yüzden Medeni Kanun’a dokunma uygula diyoruz” ifadelerini kullandı.