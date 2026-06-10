Yürüyen madenciler Bakan Bayraktar'la görüştü: “Alacakları ödenene kadar sürecin takipçisiyiz”

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan ve uzun süredir maaş ile çeşitli işçilik alacaklarını tahsil edemediklerini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Beypazarı’ndan Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı.

Ankara’ya ulaşan işçiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İşçi kardeşlerimizin haklarını eksiksiz alabilmesi noktasında ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Maden emekçilerimizin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri tamamen giderilene kadar da sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.