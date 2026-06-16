Yürüyüş alanında erkek cesedi bulundu: Bir haftadır aynı yerde olduğu tespit edildi

Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi bölgesindeki yürüyüş alanında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 72 yaşındaki Yılmaz Kaya olduğunu tespit etti.

İlk incelemelerde, cesedin yaklaşık bir haftadır bulunduğu bölgede olduğu değerlendirildi.

Uzun süre açık alanda kaldığı belirtilen cesedin yüzünün tanınmayacak derecede bozulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Yılmaz Kaya’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.