‘Yürüyüş yapacağım’ dedikten sonra kayıplara karıştı... DNA eşleşti: Kimsesizler mezarlığına defnedilmiş!

Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:56

Güncelleme: 15.08.2024 - 15:56

Özel şoför olarak çalışan ve İstanbul Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde muhtar azası olan Özkan Yılmaz, 12 Ocak 2023 tarihinde Karasu ilçesine geldi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

17 Ocak’ta komşusu ile görüştükten sonra yürüyüş yapacağını belirterek Yalı Mahallesi’nde bulunan evinden ayrılan Yılmaz, kayıplara karıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ilçede günlerce arama çalışması gerçekleştirdi ancak Özkan Yılmaz’dan bir ize rastlanılamadı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ

12 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Beykoz’da sahilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Söz konusu cesedin Karasu’da kaybolan Özkan Yılmaz’a ait olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine yapılan DNA eşleşmesi ile birlikte cesedin Özkan Yılmaz’a ait olduğu tespit edildi.

Özkan Yılmaz’ın ailesinin, tekrardan otopsi talebinde bulunacağı ve cenazesini kimsesizler mezarlığından alarak aile mezarlığına defnedeceği öğrenildi.