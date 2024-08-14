Giresun’da şüpheli ölüm: Dere kenarında kadın cesedi bulundu
Giresun'da kaybolan 27 yaşındaki Sezen S., arama çalışmalarının ardından dere yatağında ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi’nde kaybolan Sezen S.’nin (27) yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalar sonucu dere kenarında Sezen S’nin cansız bedeni bulundu.
Sezen S.'nin cesedi, otopsi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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