Yusuf Tekin iddia etti... AKP'den önce okullarda tuvalet yokmuş!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz cuma günü Karaman'daki İl Başkanlığı'nda düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı dileyerek, Çelik'in görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adının Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de eğitim yatırımları alanında büyük hizmetler yapıldığını vurgulayan Tekin, AKP iktidarı döneminde eğitimde büyük atılım gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

DİKKAT ÇEKEN 'TUVALET' İDDİASI

AKP döneminden önce okullarda tuvalet bulunmadığını iddia eden Tekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2002'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Mektuplar' projesi başlatıyor. 2023'te o mektuplar PTT aracılığıyla bana geldi. Öğretmenlerimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim, çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar, okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' yazmış. Çok eski değil, 2002'de yazılmış bu mektuplar. Şu an 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve gerçekten çok güzel okullar yaptık."

"EĞER CUMHURİYET HALK PARTİSİ 'O GÜN YANLIŞ YAPTIK, ÖZÜR DİLİYORUZ.' DİYORSA ÇIKSIN ÖZÜR DİLESİN"

Tekin, 2002'den önce kıyafetin okula girmede problem yarattığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2008'de Anayasa Mahkemesine taşıdığı bir anayasa değişikliğini hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"MHP ve AK Parti, o gün bir anayasa değişikliği yapıyor. Yaptığımız tek şey şu: 'Başörtüsüyle üniversiteye girmek için problem olmasın, kimse kıyafetinden dolayı eğitim öğretim hakkından mahrum edilemez.' diyoruz. Şimdi ben diyorum ki, bir muhalefet partisi bundan niye rahatsız olabilir? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 'O gün yanlış yaptık, özür diliyoruz.' diyorsa çıksın özür dilesin. Desinler ki 'O gün öyle düşündük, bugün böyle bir anayasa değişikliğini biz de istiyoruz.'

O gün, 'Bugün öğrenciye serbest kılıyorsunuz ama yarın kamu çalışanları da örtünürse ne yapacağız, bu laikliğe aykırı.' demişsiniz. Şimdi soruyorum, kamu çalışanları başını örttüğü zaman laikliğe aykırı bir şey yapmış mıdır? 2008'de bunu laikliğe aykırı görüyordunuz. Bugün hala laikliğe aykırı görüyor musunuz? Eğer o gün yanlış yaptıysanız özür dileyin. 'Üniversite öğrencileri başını örterek üniversiteye giderse toplumun huzuru bozulur.' demişler. LGBT'yi savunuyorsunuz. LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor da başını örtmek mi bozuyor?"