Yusuf Tekin kendisine yapılan 'istediği kadar anırsın' paylaşımına yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye..." paylaşımında bulunan bir öğretmene yanıt verdi. Öğretmenin özrünü alıntılayan Tekin, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız" dedi. Öğretmenin ardından hesabını kapatması ise dikkat çekti.

Yusuf Tekin kendisine yapılan 'istediği kadar anırsın' paylaşımına yanıt verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 20:16

Öğretmen olduğu öne sürülen bir kişi, X hesabından, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." paylaşımını yapmıştı.

Paylaşımın çok konuşulmasının ardından söz konusu kişi Tekin'den özür diledi. Özrü alıntılayan Tekin ise, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." diyerek karşılık verdi.

Tekin'in yanıtından sonra 'öğretmenin' hesabını kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.


Etiketler: #Yusuf Tekin #milli eğitim bakanı #öğretmen

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