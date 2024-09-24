Yusuf Tekin kendisine yapılan 'istediği kadar anırsın' paylaşımına yanıt verdi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 20:16

Güncelleme: 24.09.2024 - 20:58

Öğretmen olduğu öne sürülen bir kişi, X hesabından, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." paylaşımını yapmıştı.

Paylaşımın çok konuşulmasının ardından söz konusu kişi Tekin'den özür diledi. Özrü alıntılayan Tekin ise, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." diyerek karşılık verdi.

Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun… https://t.co/UoNA0XBbU3 — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 24, 2024

Tekin'in yanıtından sonra 'öğretmenin' hesabını kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.