Yusuf Tekin kendisine yapılan 'istediği kadar anırsın' paylaşımına yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye..." paylaşımında bulunan bir öğretmene yanıt verdi. Öğretmenin özrünü alıntılayan Tekin, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız" dedi. Öğretmenin ardından hesabını kapatması ise dikkat çekti.
Öğretmen olduğu öne sürülen bir kişi, X hesabından, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." paylaşımını yapmıştı.
Paylaşımın çok konuşulmasının ardından söz konusu kişi Tekin'den özür diledi. Özrü alıntılayan Tekin ise, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." diyerek karşılık verdi.
Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun… https://t.co/UoNA0XBbU3— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 24, 2024
Tekin'in yanıtından sonra 'öğretmenin' hesabını kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
Etiketler: #Yusuf Tekin #milli eğitim bakanı #öğretmen
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