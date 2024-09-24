CHP’li Ersever’den Bakan Yusuf Tekin’e tepki: 'Tarikatlarla görüşmekten eğitimin ihtiyaçlarını unuttu'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:39

Güncelleme: 24.09.2024 - 15:39

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

AKP’nin eğitim politikalarını eleştiren Ersever eğitimin bir devlet politikası olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Ersever, “OECD 1992 yılından bu yana “Bir Bakışta Eğitim” isimli raporunda ülkelerin eğitim verilerini paylaşıyor. Söz konusu raporda, tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması Türkiye'de ortalama 5 bin 352 dolarken bu, OECD ülkeleri ortalamasında 12 bin 647 dolara yükseliyor. Neredeyse 2,5 katı bir oran var. Öğrenci başına yapılan harcamaların kişi başına düşen GSYH'ye oranı Türkiye'de yüzde 19,1, OECD ülkeleri ortalamasında ise yüzde 27,2 seviyesinde” dedi.

"ÖNLEM ALMADI"

Yeni eğitim öğretim yılına öğretmen ve öğrenci sağlığını tehdit eden hijyen ve temizlik sorunuyla başlandığını anımsatan Ersever, “Tablo ne mi? Okullarımız hastalıklara açık halde, pislik içinde. Temizlik personeli olmadığı için okulları, sınıfları öğrenciler ve veliler temizliyor. Ders yılı başlamış, Milli Eğitim Bakanı ek 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağını duyuruyor. Bu tür işlerin planlaması aylar öncesinden yapılmalıdır. İhtiyaçlar eğitim öğretim yılı sona erdiğinde saptanır, yaz aylarında alımlar yapılır ve yeni eğitim öğretim yılına öyle girilir. Anlaşılan o ki Bakan Yusuf Tekin tarikat ve cemaatlerle görüşmekten eğitimin temel ihtiyaçlarını unutarak gerekli önlemleri almamıştır” diye konuştu.

"YANDAŞA VAR ÖĞRENCIYE YOK"

Bakanlığın adrese teslim olarak bilinen 21/B ihale yöntemiyle bazı yandaş şirketlere milyonluk ihaleler verdiğini aktaran Ersever, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Ekim 2023’te düzenlediği “K12 Düzeyinde Öğretim Programlarının Hazırlanmasına Yönelik Organizasyon ve Danışmanlık” ihalesi 49 milyon 900 bin liraya ihale edilmiştir. Ankara’da 14-20 Ocak’ta yapılan “Okul öncesinden liseye öğretim programlarının hazırlanması” işinin organizasyonu 13 milyon 539 bin lira bedelle ihale edilmiştir. Yine benzer şekilde 13 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da yapılan “eğitici eğitimi” organizasyonunun ihalesi de tam 70 milyon 825 bin lira bedelle ihale edilmiştir. Her üç ihalenin aynı şirkete verilmesi ise tesadüf olmasa gerek. Eğitime yeterli kaynağı ayırmayan, eğitimi siyasallaştıran, bilimsel ve laik eğitimden hızla uzaklaşamaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız Anlaşılan o ki yandaşa gelince kaynak var, ülkenin yarınları olan çocuklarımızın eğitimine gelince yok. Dünya eğitimde bilişim çağı yaşarken biz ise hala temel ihtiyaçları karşılamaktan uzağız. Bu tablo utanç verici.”