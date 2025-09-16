Yusufeli’de yangın: Ev, ahır ve samanlık kül oldu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yusufeli’nin Tekkale köyü Galvane Mahallesi’nde Mevlüt Koru’ya ait 3 katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanı sıra bitişikte bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.

Yangını gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra köylülerin de yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken ev, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.