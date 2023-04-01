Yusufeli'nde vicdansızlık
Artvin Yusufeli’nde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve Devlet Su İşleri tarafından 3.4 milyar TL’ye ihale edilerek yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı’nda su tutma işlemleri başladı. Seviyenin 90 metrenin üstüne çıktığı bölgede ilçe sular altında kaldı.
Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) de karayla bağlantısı kesilen bölgelere botla giderek hayvanları kurtarıyor.
Hayvanların yüzde 80’inin kurtarıldığını söyleyen HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, “2 ekibimiz botta, 3 ekibimiz de karada. Aynı şekilde drone ekibimizle de geride mahdur hayvan kalmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.
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