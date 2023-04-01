Yusufeli'nde vicdansızlık

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) de karayla bağlantısı kesilen bölgelere botla giderek hayvanları kurtarıyor.

Hayvanların yüzde 80’inin kurtarıldığını söyleyen HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, “2 ekibimiz botta, 3 ekibimiz de karada. Aynı şekilde drone ekibimizle de geride mahdur hayvan kalmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.









