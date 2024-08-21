Yusufeli'nde yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık küle döndü

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünde gece çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:37
Yusufeli'nde yangın: 3 ev, 3 ahır ve samanlık küle döndü
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Yaylalar Köyü Akçay (Mikelis) mahallesinde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Abdurrahman Karakaş'a it evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Sabaha karşı söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafında inceleme başlatıldı.


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