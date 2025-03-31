Yusuf'un yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkartıldı

Yemek borusuna 50 kuruş kaçan Yusuf Z. (5), Bursa’da yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Yusuf'un yemek borusuna takılan madeni para operasyonla çıkartıldı
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DHA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Z.'nin (5) yemek borusuna takılan madeni para, operasyonla çıkartıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sarmaşık Sokak'taki evlerinde oynayan Yusuf Z., fenalaşınca ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tetkiklerde, yemek borusuna 50 kuruşluk madeni para kaçtığı tespit edilen Yusuf Z., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Z.'nin yemek borusundaki para, burada yapılan başarılı ameliyatla çıkartıldı.


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