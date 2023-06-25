Yüzde 70’i ‘gereksiz çağrı’: Acil çağrı merkezine gelen ‘ilginç talepler’

Yayınlanma: 25.06.2023 - 12:39

Güncelleme: 25.06.2023 - 12:39

Elazığ’da yeni binasında hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana 277 bin 694 çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 79 bin 4’ü asıl vaka olduğu belirtilirken, 198 bin 69 çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi.

4 KİŞİYE PARA CEZASI

Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 4 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 lira idari para cezası kesildi. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Domatesi nereden alabilirim', 'Saat kaç' şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

“YÜZDE 70’İ GEREKSİZ ARAMA”

6 aydır görevde olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, "Depremden bir hafta önce atandığımız için yoğun çağrı almaya başladık. Normal çağrılarımız bin 800 ile 2 bin arasındayken deprem günü 5 bine yakın çağrı aldık. Diğer vilayetlerin çağrıları da bize düştüğü için yoğunluk yaşadık. 112 Acil Çağrı Merkezi açıldığından itibaren en yoğun dönemi 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin olduğu gün yaşandı. Deprem bölgesi olan Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’nın da çağrıları da bize düşmeye başladı. Bundan dolayı da yoğunluğumuz 5 kat daha fazla arttı. Sene başından itibaren aldığımız çağrı adedi yaklaşık olarak 280 bin bu rakamların vakaya döneni ise sadece 90 bin civarında o da yüzde 28’e tekabül ediyor. Geriye kalan yüzde 70 civarı ise soru sormak amaçlı ya da gereksiz aramalar olarak kayıtlara geçti.

“BURAYI MEŞGUL ETMESİNLER”

112 Acil Çağrı Merkezimiz bu konuda önemli bir görev yapıyor vatandaşlarımızdan rica ediyoruz burayı daha fazla meşgul etmesinler. Vatandaş burayı arayarak '1 kilo domatesi nasıl alabilirim' diyor. Bu aslında pandemiden kalan bir alışkanlık. Pandemi dönemine 112 birimi VEFA birimi olarak görev yaptı. O zaman dışarı çıkma yasağı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olduğumuzdan dolayı vatandaşların alışkanlıkları devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezinde sadece ambulans değil, emniyet, AFAD, orman, jandarma ve itfaiye ekipleri de var. Bunların hepsi bizim bünyemizde. Bunlarla ilgili acil durum olduğunda bazen saniyelerin dahi önemi oluyor. Bu saniyelerin önemi olduğu için vatandaşlarımız gereksiz yere burayı meşgul etmesinler. Bunlara dikkat ederlerse daha güzel olur" dedi.