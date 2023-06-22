Siirt-İstanbul seferini yapan uçak acil iniş yaptı
Siirt-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, teknik bir arıza uyarısı üzerine Batman Havalimanı’na acil iniş yaptı.
THY’nin TK 2657 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak için Siirt Havalimanı’ndan saat 11.40’ta kalkış yaptı.
Uçak, teknik arıza uyarısı üzerine kalkıştan kısa süre bir sonra Batman Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Uçak kontrolleri yapıldıktan sonra İstanbul'a gitmek için yeniden havalandı.
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