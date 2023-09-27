70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 tanesi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:07
70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 tanesi yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-8’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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