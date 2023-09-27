70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 tanesi yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda 70 kaçak göçmen kurtarıldı, 41 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-8’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-8’ tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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