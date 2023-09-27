Dronla kaçak göçmen operasyonu: 9 organizatör hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:09

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:41

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Saray ilçelerinde çok sayıda kaçak göçmen bulunduğunu ve Yunanistan ile Bulgaristan’a gitmek için hazırlık yaptıklarını belirledi.

Göçmenlerin bulunduğu bölgelere dron destekli operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, arazide 30 Afganistan, 45 Suriye, 37 Fas, 1 Türkmenistan, 5 Filistin, 2 Pakistan, 1 Lübnan, 1 Azerbaycan uyruklu olmak üzere 122 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI!

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.