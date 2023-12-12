Yüzlerce 15 yaş altı çocuk ellerinde Tevhid bayrağı ile ‘Gazze’ye destek için’ yürütüldü

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Kuruluşlar arasında Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi, Peygamber Sevdalıları Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Şubesi yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı da yürüyüşe katıldı.

ÇOCUKLARI KULLANDILAR

“Batmanlı Çocuklar Gazze İçin Yürüyor” başlığıyla yapılan yürüyüşte, çocuklara Filistin ile Tevhid bayrağı taşıttıkları görüldü. Özellikle, çocuklara Hamas’ın silahlı kolu İzzettin el Kassam’ın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin isminin yer aldığı “Ben Ebu Ubeyde, zafer ancak imanlılarındır” ve terör örgütü Filistin İslami Cihat Örgütü’nün silahlı kolu Kudüs Tugayları’nın sözcüsü Ebu Hamza’nın isminin yer aldığı “Ben Ebu Hamza, yerin ve göğün orduları Allah’ındır” yazan dövizler verilmesi dikkat çekti.

İlahiyatçı-Felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz, yürüyüşe ilişkin, “HÜDA PAR ve illegal uzantısı Hizbullah, Türkiye’de siyasal dinciliği meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu Cumhuriyete meydan okumadır. Türkiye’deki dinci ve bölücü gruplar, Hamas-İsrail çatışmasını bir fırsata çevirerek Hamas militanlığı üzerinden laikliği ve Türk kimliğini hedef alan siyasal dinci hareketi fiilen başlatmış bulunuyor. Bu, Türksüzleştirme politikasının din kılıfı altında yeniden sahneye sürülmesidir. Devlete karşı dinci bir kalkışmadır” tepkisini gösterdi. Yürüyüşün anayasal bir suç olduğunu belirten Filiz, çocukların dinci, siyasal ve gayrimeşru bir hareketin istismarına da maruz bırakıldığının altını çizdi.

‘İNSANİ DRAMI İSTİSMAR’

Eğitim-Bir-Sen’in yürüyüşe destek vermesini değerlendiren Eğitimİş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Sendikacılıktan, eğitimden ve pedagojiden uzak bir anlayış. Eğitimin gerçek sorunlarıyla uğraşmıyorlar. Bu cephe, Cumhuriyet ve Atatürk devrimleri karşıtlığında birleşir. Sokaklarda cihat çağrılarını ve çocukların istismar edilmesini görebiliyorsak, bu açıkça laik Cumhuriyet’e başkaldırıdır” diye konuştu.