Yüzlerce çocuk hem eğlendi hem öğrendi

Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 17. Geleneksel Çocuk ve Oyun Şenliği, okul, STK ve spor kulüplerinin katılımıyla Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleşti.

Yüzlerce çocuk bir araya gelerek paylaşmayı, dayanışmayı, dostluğu, birlikte eğlenme kültürünü yaşatırken aynı zamanda da beraber yeni bilgiler keşfederek öğrendi. Şenlikte çocuk kahkaları Datça'yı sardı.

Çocuklar için şenlik alanında çok sayıda özel alan kurulurken, doğayla ve sanatla iç içe bir gün geçirdi. Çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla taş boyama, maske boyama, yüz boyama, satranç, rozet yapımı ve jonglörlük atölyeleri gerçekleştirildi.

Knidos Labirenti oyunu ve Knidos Aslanı Arkeoloji Atölyesi ile çevre bilincini aşılayan geri dönüşüm kutularıyla basket oyunu, bocce oyunu, dev şişme oyun parkurları ve dans gösterileri ile çocuklar heyecan dolu ve unutulmaz anlar yaşadı.

UNUTULMAZ BİR GÜN GERİDE KALDI

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, "Gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Çocuk ve Oyun Şenliği’mizde, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın neşesi, kahkahaları ve gözlerindeki o saf mutluluk hepimizin içini ısıttı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, okullarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve spor kulüplerimizin katkılarıyla Datça’mıza yakışır, doğayla ve sanatla iç içe unutulmaz bir günü geride bıraktık. Çocuklarımız Knidos Labirenti'nde tarihimizi solurken, geri dönüşüm potalarında çevre bilincini eğlenerek öğrendiler; boyama atölyelerinde ise hayal güçlerini özgürce tuvale döktüler" dedi.

Bu güzel şenliğin hemen ardından takvimlerin en anlamlı günlerinden birine uyanılacağını vurgulayan Kurt, "Evlatlarına sevgiyi, dürüstlüğü ve hayatı öğreten; başta şenlik alanımızda çocuklarının mutluluğunu gözleri parlayarak izleyen tüm babaların ve baba şefkatiyle bir çocuğun hayatına dokunan herkesin Babalar Günü’nü kutluyorum. Geleceğimizin mimarı çocuklarımızı, sevgi dolu babaların ve ailelerin güvenli kollarında, sanatla, sporla ve neşeyle büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.