Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı, İstanbul birinci sırada

Yüz yüze eğitimin başlamasından sonra geçen iki haftada İstanbul’da 101, İzmir’de 73, Çorum’da 59 ve Ankara’da 30 olmak üzere en az 611 sınıf karantinaya alındı.

Figen Atalay
18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00
Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı, İstanbul birinci sırada
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Okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada pozitif vakalar nedeniyle en az 611 sınıf karantinaya alındı. Ordu Aybastı Fen Lisesi’nin, tüm sınıflarının karantinada olması nedeniyle fiilen kapalı olduğu belirtildi.

Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada, okulların  alarm verdiğine ve her yerden sürekli karantina ve vaka haberleri geldiğine dikkat çekilerek “Okullar yeterli önlemler alınmadan açıldı. Bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanlığı il il, okul okul, karantinaya alınan okulların, pozitif tanısı konulan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sayısını  acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır” denildi. 

İSTANBUL BİRİNCİ

Öğrenci Veli Derneği’nin hazırladığı salgın raporuna göre bazı illerde karantinadaki sınıf sayısı:

  • İSTANBUL: En az 101 sınıf 
  • ANKARA: En az 30 sınıf 
  • İZMİR: En az 73 sınıf
  • AMASYA: En az 12 sınıf 
  • ANTALYA: En az 10 sınıf
  • BALIKESİR: En az 10 sınıf 
  • BURSA: En az 14 sınıf
  • ÇANAKKALE: En az 12 sınıf 
  • ÇORUM: En az 59 sınıf 
  • DİYARBAKIR: En az 20 sınıf
  • EDİRNE: En az 8 sınıf
  • ESKİŞEHİR: En az 14 sınıf
  • MERSİN: En az 29 sınıf
  • KOCAELİ: En az 23 sınıf 
  • MUĞLA: En az 14 sınıf
  • SAMSUN: En az az 27 sınıf
  • KIRKLARELİ: En az 10 sınıf
  • MANİSA: En az 11 sınıf
  • SAKARYA: En az 12 sınıfta karantina var.

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