Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı, İstanbul birinci sırada

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada pozitif vakalar nedeniyle en az 611 sınıf karantinaya alındı. Ordu Aybastı Fen Lisesi’nin, tüm sınıflarının karantinada olması nedeniyle fiilen kapalı olduğu belirtildi.

Öğrenci Veli Derneği’nden yapılan açıklamada, okulların alarm verdiğine ve her yerden sürekli karantina ve vaka haberleri geldiğine dikkat çekilerek “Okullar yeterli önlemler alınmadan açıldı. Bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanlığı il il, okul okul, karantinaya alınan okulların, pozitif tanısı konulan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sayısını acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır” denildi.

İSTANBUL BİRİNCİ



Öğrenci Veli Derneği’nin hazırladığı salgın raporuna göre bazı illerde karantinadaki sınıf sayısı:

