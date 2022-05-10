Yüzük çalan hırsıza çağrı yaptı: 'Sana farklı bir yüzük vereyim'

10 Mayıs 2022 Salı, 10:33

Van'daki iş merkezinde saat, gümüş ve bijuteri dükkânına giren hırsız, tespihlere bakmak istedi. İş yeri sahibinin tespihleri getirmek için arkasını döndüğü sırada emanet yüzüğü cebine koyan hırsız, dükkândan çıkıp gitti.

Yüzüğün olmadığını sonradan fark ettiğini ifade eden işletme sahibi Murat Baran, bu tür olayların sürekli yaşandığını ifade ederek, yetkililerden bunlara karşı tedbir almasını istedi.

"MÜŞTERİME KARŞI MAHCUBUM"

İş yerinde üç güvenlik kamerasının olduğunu belirten Baran, “Önceki gün müşterimize yüzük siparişi vermiştik. Yüzüğe tadilat, tamirat aşamasında cila sürdük ve koruması için anahtarlığın olduğu yere bıraktık. Bu sırada hırsız içeri girdi. İçerde çocuklu bir bayan müşteri de vardı. O arada hırsız bir tespih sordu. Tespihi çıkardığım sırada yüzüğü çalıp cebine koyuyor. Ben yüzüğün peşinde değilim. Belki değersiz de olabilir ama ben müşterime karşı mahcubum. Bir yüzük için karakola da başvuramadım ama bu bir değil iki değil üç değil. Biz artık bunlardan bıktık. Zaten ekonomik olarak dar boğazdayız. Bir de bunlar üstüne gelince sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

HIRSIZA ÇAĞRI YAPTI

Konuşmasında yüzüğü çalan hırsıza da seslenen Baran, “Ben bu kardeşimden de rica ediyorum. Getirsin yüzüğü bıraksın, ben ona farklı bir yüzük vereyim. Müşterime karşı mahcup olmayayım. Çünkü özel yaptırdığım bir yüzük. Yetkililerden de bunlarla alakalı tedbirler istiyoruz. Bunlar elini kolunu sallaya sallaya istedikleri yerlere girip istediklerini çalabiliyorlar” diye konuştu.