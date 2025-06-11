Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acı haberi bu sözlerle duyurdu:

"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun."





PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL KİMDİR?

Tıp dünyasında bir efsane olarak kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, mikronöroşirürji alanındaki devrim niteliğindeki çalışmalarıyla yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada saygı gören bir isim haline geldi. Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Beyin Cerrahı" seçilen Yaşargil, modern beyin cerrahisinin mimarları arasında gösteriliyor.

MİKROCERRAHİNİN ÖNCÜSÜ

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 1925 yılında Diyarbakır'da doğdu. Tıp eğitimine Ankara Üniversitesi'nde başladı, ardından İsviçre Basel Üniversitesi'nde tamamladı. 1960’lı yıllarda mikroskobik teknikleri beyin cerrahisinde ilk kez kullanan Yaşargil, mikronöroşirürji alanını geliştirerek, günümüzde kullanılan birçok cerrahi tekniğin öncüsü oldu.

40.000’DEN FAZLA AMELİYAT

Kariyeri boyunca 40.000’in üzerinde beyin ameliyatı gerçekleştiren Yaşargil, beyin tümörleri, anevrizmalar ve epilepsi cerrahisinde geliştirdiği tekniklerle binlerce hastanın hayatını kurtardı. Mikroskobik cerrahi yöntemleri sayesinde, riskli bölgelerdeki ameliyatlar daha güvenli ve başarılı hale geldi.

DÜNYA TIP TARİHİNE GEÇTİ

1980'li yıllarda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne davet edilen Yaşargil, burada da eğitim ve araştırmalarını sürdürdü. Öğrencileri arasında bugün dünyanın en saygın beyin cerrahları bulunuyor. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından "Yüzyılın Nöroşirürjiyeni" ilan edilen Prof. Yaşargil, bu unvana layık görülen tek cerrah olarak tarihe geçti.