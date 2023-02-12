‘Yüzyılın felaketi’nin ardından 7’den 70’e herkes tek yürek oldu: Eşi görülmemiş dayanışma

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 06:05

Türkiye, 6 Şubat’ta tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler sonucu bölgedeki 10 ilde büyük bir yıkım yaşandı. “Yüzyılın felaketi” olarak adlandırılan depremin ardından “yüzyılın dayanışması” başlatıldı. Kurtarma ekipleri enkazlara koştu. Türkiye tek yürek oldu. Herkes el ele verdi, imkanı olanlar bölgeye desteğe gitti. Yaraları sarmak için Türkiye’nin tüm illerinde yardım toplama merkezleri kuruldu. Burada toplanan yardımlar havadan, denizden, karadan deprem bölgesine gönderiliyor.

GENCİNDEN YAŞLISINA BİRLİK OLDUK

Kimisi parasıyla, kimisi duasıyla, kimisi mesajıyla afetzedelere destek oldu. SKT’ler bağış kampanyası başlattı. Deprem bölgesindeki yaraya az da olsa merhem olmak için sanatçısından siyasetçisine, sporcusundan iş dünyasına herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yurttaşlar, soğukta evsiz kalanlara evini açtı. Depremzedelerin üşümemesi için battaniyeler dikildi, karınları doysun diye ekmekler pişirildi... Çocuklar da harçlıklarını, oyuncaklarını duygusal notlarla afetzede yaşıtlarına ulaştırdı. Dayanışma ruhuyla 7’den 70’e herkes birlik oldu.

25 BİN MEHMETÇİK SAHADA GÖREV ALIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nin 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirterek oluşturulan hava yardım koridoruyla da 63 uçak ile 9 bin 780 uzman personel ve 625 ton malzeme taşıdıklarını açıkladı. Akar şu bilgileri paylaştı: “24 gemi ve 5 helikopter ihtiyaçları karşılamak için İskenderun Körfezi’nde verilen görevleri yapıyor. TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin’e taşıdı. Şu anda 39 komando taburu, 28 arama kurtarma timi, istihkam savaş taburları ile deniz istihkam arama kurtarma timleri ile Hava Kuvvetlerimizin arama kurtarma timleri sahada. Birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor.”

CEFAKÂR MADENCİLER

Yerin 7 kat altını çok iyi tanıyan cefakâr madenciler, enkaz altında da bu tecrübelerini konuşturuyor. Daha ilk günden itibaren Zonguldak’tan, Karabük’ten, Soma’dan toplanıp yardıma koştular, onlarca kişiyi enkazdan sağ salim çıkardılar. Çökmüş binaların arasında, en ufak artçı sarsıntıda altında kalmaktan korkmadan, canlarını hiçe sayarak arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar.

TÜM TV KANALLARI ORTAK YAYIN YAPACAK

Televizyon Yayıncıları Derneği, 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı. Çağrıya yanıt veren ATV, Kanal D, Star, Show, TV8, Fox, TRT ve Kanal 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek yardım kampanyası programı, tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Yardım gecesi, “Türkiye tek yürek” sloganıyla 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de düzenlenecek. Yardımlar, Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacak.

SANATÇILAR EL ELE VERDİ

Kültür, sanat ve magazin dünyası da yardım seferberliğine katıldı. Bölgedeki vakıflar, dernekler kapılarını depremden etkilenenlere açtı. Diğer şehirlerdeki kültür sanat kurumları çeşitli yardım kampanyalarına destek oldu. Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, 850 milyon TL’lik bütçe ayırdıklarını duyurdu. Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Elçin Sangu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Levent, yapacaklarını şöyle anlattı:

2 bin konteyner için 400 milyon TL.

Hasarlı okullar için ortalama 100 milyon TL.

Yaşlılar için bakımevleri kurmak için 100 milyon TL.

Öğrenci yurtları için 150 milyon TL.

Mert Fırat’ın kurucuları arasında yer aldığı İhtiyaç Haritası kuruluşu da ihtiyaçları gidermeye çalışıyor. İhtiyaç Haritası’nın videolarında Merve Dizdar, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Gülçün Kültür Şahin, Özge Özacar, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen, Müge Boz gibi isimlerin DasDas’ta yardım çağrısı yaptıkları ve gelen yardımları organize ettikleri görüldü. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İhtiyaç Haritası’na destek vermek üzere Salon İKSV’yi malzeme toplama merkezi olarak kullanıma açtıklarını duyurdu.

Burcu Biricik de Şişli’deki yardım çalışmalarında kolileme çalışmasına yardımcı oldu. Yosi Mizrahi Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki yardım organizasyonlarına katıldı. Erkan Kolçak Köstendil ile eşi Cansu Tosun da yardım çalışmalarına katılanlar arasındaydı. Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç, Mustafa Sandal, Murat Boz gibi isimler de İstinye’de yardım seferberliğine katıldı.

Bayhan Müzik, Beşiktaş’taki ofisinde bir yardım toplama merkezi kurdu. Tan Taşçı, Merve Özbey, Derya Uluğ, Can Gox, Cem Belevi buradaki çalışmalara katıldı. İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya ise Babala TV ofisinde yardım organizasyonuna katıldı.



ÜNLÜLERDEN DEPREMZEDELERE MALİ DESTEK

Tarkan 1 milyon TL. Bülent Ersoy: 1 milyon TL ve 5 iş makinesi. Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman 1 milyon. Sarp Apak: 100 bin TL. Edis: 400 bin TL. Kıvanç Tatlıtuğ: 200 bin TL. Aras Bulut İynemli: 200 bin TL. Halit Ergenç-Bergüzar Korel: 400 bin TL. Gökçe Bahadır: 100 bin TL. Kahramanmaraş’ta aileriyle konteynere sığınan 11 yaşındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül için Sıla ve İlker Kaleli eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.

ÜNİVERSİTELER TEK SES

Başta Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler afetzedeler için yardım malzemeleri topluyor. İstanbul Üniversitesi, deprem bölgesine gönderdiği ekipler ve sağladığı yardımlarla afet bölgesine destek veriyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin de öğrenci kulüpleri, depremzedeleri yardım bölgelerinden tahliye ederek Kilyos yurtlarına yerleştirdi. Yardım kampanyaları da kampuslarda sürüyor.

İSTANBUL’DAN 235 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Afetzedeler için İstanbul’da belediyeler, üniversiteler, STK’ler seferber oldu. Ekonomik krize karşın yurttaşlar, deprem bölgesi için yardımları canla başla ulaştırmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere “Afet Yardım Kampanyası” başlattı. Yardımlar, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezleri’ne ek olarak 35 ilçede toplamda 104 farklı noktada oluşturulan afet yardım toplama merkezinde bir araya getiriliyor. Bağışta bulunmak isteyen İstanbullular, evlerine en yakın noktadaki merkezden yardımını yapabiliyor. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmiyor. Sadece kullanılmamış malzemeler deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. İstanbul’daki ilçe belediyeleri de deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası yürütüyor. 39 ilçe belediyesi resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları yardım malzemelerini başkanlık binaları ve belirttikleri noktalarda topluyor. İBB, şu ana kadar belirlenen noktalardan toplanarak Kartal ve Yenikapı’daki lojistik merkezlerine gelen yardımları kolileyerek 235 TIR’ı afet bölgelerine gönderdi. Öte yandan İBB Halk Ekmek tarafından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mobil fırınlar da bölgede hizmet veriyor.



TOPLUMUN TÜM KESİMİ BİRLİK OLDU

Ankara ve çevre illerden de deprem bölgesine çok sayıda yardım ulaştırıldı. Enkaz altındaki canların kurtarılmasından yaralılara tıbbi desteğe, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasından konuk edilmelerine dek tüm ihtiyaçları karşılamak için toplumun tüm kesimleri el ele verdi. Ankara ve çevresindeki yardım çalışmalarından bazıları şöyle:

- Ankara Büyükşehir Belediyesi: Depremlerden kısa süre sonra afet bölgesine ulaşan Ankara İtfaiyesi ekipleri, enkaz altındaki onlarca yurttaşın kurtarılmasını sağladı. ABB ekipleri, Hatay Havalimanı’nın kırılan pistinin onarımında görev aldı. Başkentlilerin desteklediği kampanyalar ve belediye imkânlarıyla 500’den fazla TIR’a doldurulan malzeme deprem bölgesine sevk edildi. ABB, içme suyu sorunu olan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne mobil içme suyu arıtma tesisi kurdu. Deprem sonrası Ankara’ya gelen 2700 depremzede sosyal konutlar ve ABB’nin şefkat evlerinde konuk ediliyor. Başkente gelen depremzedeler ise AŞTİ’de karşılanıyor, sıcak yemek, otobüs bileti, giysi ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı deprem bölgesine ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer alan sağlık kabini ile seyyar tuvalet konteyneri gönderdi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası, çölyak hastaları için ürettiği glutensiz ürünleri deprem bölgesine ulaştırıyor.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi: Bölgeye 134 TIR, 106 kamyon, 3 uçak ve 2 gemi sevk etti. Halihazırda 500’ün üzerinde kişinin görev yaptığı deprem bölgesindeki personel sayısının 1000’e çıkarılması planlanıyor. Şu ana kadar 481 bin 500 battaniye, 11 bin 200 yorgan ve yastık, 837 bin 731 parça giyim malzemesi, 17 bin hijyen paketi, 8 bin 500 paket hijyenik ped, 21 bin gıda paketi, 30 bin 500 bebek bezi ve maması, 600 bin litre içme suyu, 850 çadır, 9 bin soba ve ısıtıcı, 113 ton yakacak, 65 jeneratör, çadır, uyku tulumu, ayakkabı, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin komuta kontrol aracında mobil internet ve mobil şarj istasyonu kuruldu. Kimi oteller depremzedelere açılırken bazı yurttaşlar ise boş durumda olan ikinci evlerini evsiz kalanların kullanımına sundu.

- Adana Büyükşehir Belediyesi: Depremlerden etkilenen kentler arasındaki Adana, kendi yaralarını sararken çevre kentlere de destek oluyor. 2 bin personel, 181 iş makinasıyla deprem bölgesinde görev yapan ABB’nin arama kurtarma ekipleri, kendi sınırları dışındaki illerde de çalışma yürütüyor. Kentteki deprem toplanma alanlarında sunulan sıcak yemek desteğinin yanı sıra felaketten etkilenen komşu kentlere de yardımlar gönderiliyor.

- Antalya Büyükşehir Belediyesi: Antalyalıların ulaştırdığı yardımlar, tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Belediyenin arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesindeki enkazlardaki canlılara ulaşıyor. Mobil sağlık destek tırı ve ambulanslar deprem bölgesinde hizmet veriyor. ASAT ekipleri, su kaçağı dinleme cihazıyla enkaz altındaki canlılara ulaşıyor. Bölgede çadırkent kuruluyor.

- Kırşehir Belediyesi: Deprem sonrası Kırşehir İtfaiyesi ekipleri, arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasıyla toplanan yardım malzemeleri felaket bölgesine gönderiliyor, kente gelen depremzedelere gıda, kıyafet, ısınma yardımları yapılıyor.

- Mersin Büyükşehir Belediyesi: Deprem sonrası kurtarma ekipleri, araçlar makinalarını bölgeye gönderen MBB’nin mobil mutfak ve tuvaletleri depremzedelere hizmet veriyor. Mersinlilerin ulaştırdığı temel ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine sevk ediliyor. Arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, enkaz altındaki 46 kişiyi yaşama bağladı. MER-EK’te üretilen ekmekler depremzedelere ulaştırılıyor. Kente gelen afet mağdurlarına barınma ve gıda olanakları sunuluyor. MBB’nin 100 personeli Hatay’da yaşamını yitirenlerin defin işlemlerinde görev alıyor.

- Sinop Belediyesi: Sinop İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri bölgedeki enkazlarda çalışma yürüttü. Kent sakinlerinin ulaştırdığı yardımlar deprem bölgelerine gönderildi.

ÜLKENİN DEV ŞİRKETLERİNDEN BÖLGEYE YARDIM YAĞMURU

Depremin ilk günü koordinasyon ağları kuran Türk İş İnsanları Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası’nın yanı sıra bir çok şirket seferber oldu. Odalar ve Borsalar Birliği, 392 TIR gıda, su, giysi, ısıtıcı ve ihtiyaç malzemesi gönderdi. Sanayi Odası, üç günde 12 TIR’ı bölgeye ulaştırdı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin koordinasyonu ile 5 TIR’lık, yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve bot da AFAD’a teslim edildi.

Bazı şirketlerin kendi adlarına yaptıkları yardımlar şöyle:

Yıldız Holding: Şu ana kadar 175 milyon TL’yi aşan yardım yapan Ülker, Kızılay tarafından dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküvi teslim etti. Toplamda 20 TIR’ın bölgeye gönderilmesi planlanıyor. Şok Market ve Bizim Toptan 50 TIR ürünü Kızılay aracılığıyla sevk ediyor.

Koç Holding: Arama ve kurtarma konusunda eğitimli ve deneyimli 420 çalışanı ile 90’a yakın yurttaşı enkaz altından kurtardı. Opet, hibe akaryakıt tankerleri, 10 TIR gıda, temel ihtiyaç yardımında bulundu.

Sabancı Holding: 200 kişilik arama-kurtarma ekibini gönderdi.CarrefourSA; su, kuru gıda, sıcak yemek, bebek maması, hijyen ürünleri gönderdi ve 10 bin kişiye yetecek seyyar mutfak ile 100 mobil tuvalet kurdu.

Doğan Holding: KAREL Elektronik, iletişim altyapısı için 740 kişi, 200 araç, 1500 jeneratörle deprem bölgesinde görev yapıyor. Aytemiz, 7 tanker yakıt gönderirken Sodexo ile günde bin kişilik yemek dağıtılıyor.

Polat Holding: 50 konteyner ev gönderen holding, 100 tane daha hazırlıyor. Mobil tuvaletler için de çalışan holding ayrıca 300 teknik personelle bölgedeki enerji hatlarındaki sorunları onarmak için çalışıyor.

Migros, Eczacıbaşı, Trendyol, Kibar Holding, Yaşar Holding, Sütaş, Kontrolmatik, Tiryaki, Ak Gıda, Baykar, Getir, Tahincioğlu da yardım seferberliğine katılan şirketler arasında.