Zabıtadan kaçamadılar: 'Kaçak peynir imalathanesi' mühürlendi

01 Kasım 2022 Salı, 12:11

Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde yaşayanların kötü koku şikayeti üzerine apartmanın zemin katına giden Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, peynir imalatı yapıldığını tespit etti.

İmalathanenin ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uyulmadığı saptandı. Mühürlenen işyerini işletenler hakkında ise tutanak tutuldu.

Yabancı uyruklu kişilere ait olduğu belirlenen kaçak işyerinde 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymağa imha edilmek üzere el konuldu.

"MAALESEF HALK SAĞLIĞI GÖZ ARDI EDİLMİŞ"

Halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Sağlıksız koşullarda üretilen süt ve süt ürünlerinde zehirlenme riski çok yüksek. Bu imalathanede maalesef halk sağlığı göz ardı edilmiş. Gerekli işlemleri yaptık, kent genelinde hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla denetimlerimize devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli" dedi.