Zabıtalar, dilencilik yapan kişiyi yerlerde sürükledi: Soruşturma başlatıldı

03 Nisan 2022 Pazar, 13:36

İstanbul Aksaray’da belediyenin zabıta memurları dilencilik yaptığı öne sürülen bir kişiyi yerde sürükledi. Zabıta Müdürü Tarık Gümüşsoy, iki zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Piri Mehmet Paşa Çarşısı’nın zemin katında gerçekleşen olayda, dilencilik yapan kişinin memurlarca yerlerde sürüklendiği görüntüler bir vatandaş tarafından kayda aldı. Zabıta ekiplerinin dilencilik yapan vatandaşı iş merkezinin çıkışına kadar yerde sürüklediği görülürken çevredeki vatandaşların da yüksek sesle tepki verdikleri duyuldu.

'ÇEKME, YAPTIĞIN SUÇ'

Zabıtanın görüntüleri kaydeden kişiye, “Çekme bak, yaptığın suç” diye bağırdığı da görüldü.

Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Gümüşsoy, zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek yapılan 'tavrı tasvip etmediklerini' söyledi.

Gümüşsoy, görev ve yetkileri çerçevesinde böyle durumlarda polis çağırılması gerektiğini dile getirdi.

Gümüşsoy “Daha önce de dilencilik yaptığı bilinen A.Ö isimli 54 yaşındaki şahıs ile ilgili olayın geçtiği çarşıda, bir kadın vatandaşın dilenci şahıstan rahatsız olduğunu belirterek şikayet etmesi üzerine ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Zabıta memurlarımızın tavrını doğru bulmadığımızı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını bildirmek isterim. Böyle durumlarda şikayet üzerine olay yerine polis çağırılarak duruma müdahale edilir. Zabıtalarımızın yaptığı müdahale doğru değildir. Vatandaşın yerde sürüklenmesinden dolayı üzüntü duyduk” dedi.