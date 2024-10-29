Zafer Partili il başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme: Gözaltılar var!
Zafer Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanı Mehmet Pamuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde dün iş insanı Mehmet Pamuk'un kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep Valiliği'nin soruşturmaya ilişkin açıklamasında, silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.
Tabancayla ateş eden zanlının daha önce söz konusu otelin yanında bulunan barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Silahlı saldırı gerçekleştirilen Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.
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