Zafer Partili Sevdagül Tuncer emniyete götürüldü: 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 21:05

Güncelleme: 26.10.2024 - 21:20

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinden alınarak ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Tuncer emniyete götürülmesini, "Aralık 2023'te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım. Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikayetçi oldu. Bunların ortaya çıkarılmasında payı olabilir diye düşünerek ilgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi. Ve bugün evimden alınarak polis eşliğinde ifade vermeye götürüldüm.

Aile Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SGK.. Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz.. Bizi korkutamayacaksınız! Susturamayacaksınız! 'Hukuk iktidarların fahişesi değildir!'" ifadeleri ile kamuoyuna paylaştı.

Partinin İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ise Tuncer'in ifadesinin alınmasının gerekçesini, "Teröriste özgürlük diyenler ellerini sallayarak dolaşırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Konya İl Müdürü ile ilgili usülsüzlükleri kamuoyuna açıkladığı ve takipçisi olduğu için Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer polis tarafından evinden alınarak ifadeye götürülüyor" sözleri ile duyurdu.

SERBEST BIRAKILDI

Partiden yapılan açıklamada Tuncer'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Konya İl Müdürü ile ilgili usulsüzlüklerini kamuoyuna açıkladığı ve takipçisi olduğu için Zafer Partisi Genel Başkan yardımcısı Sevdagül Tunçer bugün, öğleden sonra polis tarafından evinden alınarak Kağıthane Sadabat Polis Merkezine ifadeye çağrıldı.

Zafer Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İl Başkanı Sayın Hakan Akşit öncülüğünde Sadabad Polis Merkezi önünde Sevdagül Tunçer'e destek vermek için toplandı.

Karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı."