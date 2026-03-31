Zafer Partisi, Ankara ve Bursa'da miting yapacağını duyurdu

Zafer Partisi, sığınmacı sorununu dile getirmek ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece tepki göstemek amacıyla 3 Mayıs'ta Ankara'da, 17 Mayıs'ta da Bursa'da miting yapacağını duyurdu.

"BÜYÜK BİR KARARLILIKLA KARŞILIYORUZ"

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Zafer Partisi olarak, Türk milletinin sarsılmaz iradesinin ve milli şuurunun en önemli sembollerinden biri olan 3 Mayıs Türkçüler Günü’nü büyük bir kararlılıkla karşılıyoruz.

Bu tarihi ve anlamlı günü Cumhuriyetimizin kalbi, başkentimiz Ankara’da, günün ruhuna yakışır bir duruşla ve Genel Merkez kadrolarımızla birlikte öncelikle Ankara İl Başkanlığımızın Kongresini icra edecek; ardından binlerce vatansever yurttaşımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz bir mitingle taçlandıracağız. 17 Mayıs'ta ise Bursa'da gerçekleştireceğimiz mitingle bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleneceğiz.

"YİNE TEK YÜREK OLACAĞIZ"

Sessiz bir istilaya dönüşen sığınmacı işgaline ve 'İkinci İhanet Süreci'ne karşı Türk milletinin aşılmaz iradesini meydanlara taşıyacak; milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuşatmaya çalışan her türlü tehdidi bertaraf etmek için yine tek yürek olacağız.

Bu doğrultuda, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde Ankara'da ve 17 Mayıs Pazar günü Bursa'da gerçekleştireceğimiz mitinglerimize, vatanımızı ve ailemizi birlikte savunma kararlığımızı vurgulamak amacıyla tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz."