Zafer Partisi 'İl Başkanımız saldırıya uğradı' açıklaması yaptı: MHP'den yanıt geldi

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı, partinin İl Başkanı Seyit Ülkan'ın Kayseri Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Açıklamada, "Alçakça teşebbüs, hukuksuz ve kabul edilemez saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada, İl Başkanı Seyit Ülkan'ın kızını keman kursundan almak üzere bulunduğu bir anda hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan saldırının yargıya taşınacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

BAKİ ERSOY: ÇAKALLARIN HÜKMÜ...

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Ersoy, şunları yazdı:

"Ülkü Ocakları: MHP’nin şah damarıdır. Kaynağını Orhun’dan, ilhamını Söğüt’ten, inancını Kâbe’den, kararlılığını Başbuğ Türkeş’ten alır. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Halit Yağmur’a yapılan hadsizliği kendimize sayar kim olduğu fark etmeksizin Kayseri’de gezdirmeyiz.

O korkudan Kayseri stadyumunda tuvalete saklanan genel başkan bozuntusuna da iletin ve unutmayın ki; Çakalların hükmü Bozkurt ayağa kalkana kadardır..!"

— BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) March 29, 2026

KAYSERİ ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN AÇIKLAMA

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Yağmur açıklamasında, "Yalan haberlerinizle, sahtekârlığınızla ve kirli oyunlarınızla bir yere varacağınızı sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz" ifadelerini kaydetti.

Açıklama şu şekilde:

"Zafer Partisi il başkanı vekili sıfatının arkasına sığınıp bizleri hedef alarak kendine alan açmaya çalışan bir şahsın çabasını gülerek izliyoruz. Bugün yaptığı tek şey; ismimizi kullanarak kendine gündem oluşturmak, ucuz bir şekilde prim devşirmek ve vekâleten yürüttüğü il başkanlığını kalıcı hale getirme telaşıdır.

Henüz il başkanı dahi olamamış birinin, bizim üzerimizden siyaset üretmeye kalkması beyhude bir çırpınıştır. Sayemizde bir makama tutunduğunu zanneden bu zatın, kendinden öncekiler gibi hevesle gelip aynı hızla sahneden silineceği açıktır. Hele ki genel başkanı Ümit Özdağ’ı örnek alarak algı siyasetine soyunması, montaj ve manipülasyon üzerinden yol yürümeye kalkması; içinde bulunduğu acziyetin en açık göstergesidir. Yalan haberlerinizle, sahtekârlığınızla ve kirli oyunlarınızla bir yere varacağınızı sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz.

Burası Kayseri… Burada sizin oyunlarınız tutmaz, kirli hesaplarınız karşılık bulmaz. En acısı ise; yalanına inandırıcılık katabilmek adına kendi evladını dahi bu kirli oyuna alet etmeye çalışmasıdır. Yalan dilinize yuva yapmış olabilir… Ama kutsallarımız olan evlatlarımızı kirli siyasetinize bulaştırmayın. Evlatlarımız, sizin hesaplarınıza malzeme olmayacak kadar kıymetlidir."