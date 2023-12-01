Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdağ, söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.
"BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ"
Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kay hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu.Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı.… pic.twitter.com/t3DO9xUPBW— Ümit Özdağ (@umitozdag) December 1, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- 'Tuğçe Kazaz da Diyanet İşleri Başkanı olsun...'
- Özel, Pazartesi gününü işaret etti!
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Kartal'ın hareketi Danimarkalıları şaşırttı!
- O zabıtanın ifadesi ortaya çıktı
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- 'O....u çocukluğu', 'p.çlik', 'onursuzluk...'
- 'Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum...'