Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdağ, söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 22:58
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

"BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ"

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış  politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kay hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."


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