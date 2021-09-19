Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ: Soylu göçmenlerle ilgili itirafını sildirdi

19 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye’deki göçmenlerin yaşanan asayiş olaylarının yüzde 2’sine değil, yüzde 50’sine karıştığını dile getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu yöndeki ifadelerinin yer aldığı videonun, Anadolu Ajansı ile bakanlığın ve kendisinin sosyal medya hesaplarından silindiğini ifade eden Özdağ, “Saray hükümetinin YPG ile mücadele edemediğini” belirtti. Özdağ, “Aksi halde YPG Başkanı’nın karısının dayısı Ankara’da hangi ofiste ne zamandan beri çalışıyor, hangi kişilerle görüşüyor, kimlerle iş yapıyor, bir terör örgütüyle bağlantılı olmasına rağmen Ankara’da bir buçuk senedir varlığına neden tahammül ediliyor?” diye sordu. Özdağ, Şam rejimi ile görüşülmesi ve göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini de ifade etti.

VATANDAŞLIK VERİLDİ

Özdağ, medya temsilcileriyle dün bir araya geldi. Partisinin genel başkan yardımcılarından Melda Döne Çelik’in, ikâmet ettiği Hatay-Reyhanlı’da, Suriyeli sığınmacıların saldırısına uğradığını söyleyen Özdağ, “Vali ve Emniyet Müdürü’ne sesleniyorum: Sorumluları bulunmazsa hem hukuk yoluyla hem eylem yoluyla harekete geçeceğiz” dedi.

Soylu’nun, “Türkiye’deki asayiş olaylarının yarısı göçmenler tarafından gerçekleştiriliyor, bunun yarısı da kendi içlerinde küçük yaşta evlilikler” şeklindeki ifadesinin yer aldığı videoyu basına izletti. Özdağ, şöyle konuştu: “Demek ki yüzde 2 değilmiş. Bu konuşma yayımlanmasının ardından, yayımlanan bütün kanallardan sildirildi. Türkiye’deki asayiş olaylarının göçmenler nedeniyle iki katına çıktığını söylüyor.”

Suriyelilere verilen vatandaşlık sayılarının da gizlendiğini iddia eden Özdağ, “Yalan söyleniyor. Eskiden Türk vatandaşlığı alanların isimleri Resmi Gazete’de yayımlanırdı. Artık yayımlamıyorlar. Yakında Türk vatandaşlığı alan gerçek Suriyelilerin sayısını da paylaşacağız. Sahte vize, sahte soğuk mühür ve sahte hudut girişi olanlara Türkiye’de oturma izni veriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyu biliyor. Hangi devlet kurumunun yaptığını biliyor. Polislerin bu konuda kendi aralarında yaptıkları konuşmalara şahit olduk. Kanıtları da var” diye konuştu.

‘ŞAM, AF ÇIKARMALI’

İdlib bölgesindeki olası göç dalgasına da dikkat çeken Özdağ, “İfade ettiğmiz gibi 4 milyondur. Ama 100 bin kişinin göçüne dahi tahammül edilemez. İdlib’deki durum, El Bab’daki durum sürdürülebilir durum değildir. Yapılması gereken Şam rejimiyle görüşmeler yaparak, Şam’ın bir af çıkartarak, bu bölgedeki grupların silahsızlandırılarak normal bir rejimin Suriye’nin kuzeyinde ama sadece İdlib’de değil, YPG ve PKK bölgesinde de Suriye devleti tarafından kurulmasını sağlayacak adımlar atmaktır... Türkiye bir intihara doğru saray rejimi tarafından sürükleniyor, bir jeopolitik intihara doğru” değerlendirmesinde bulundu. Özdağ, seçimde “ittifakların parçası olmamak” konusunda kararlı olduklarını söyledi.