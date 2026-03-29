Zafer Partisi’nden Beykoz’daki çok uluslu deniz gücü planına tepki

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasında, Ukrayna Operasyonu için teşkil edilen bir Çok Uluslu Deniz Unsur Komutanlığının Anadolukavağı/Beykoz'da konuşlanacağının yayımlandığı" ifade edildi.

"Rusya'ya karşı operasyon amacıyla oluşturulduğu anlaşılan bu kuvvetin, NATO komuta yapısı içinde olmadığı" kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'de muharip görevli çok uluslu bir yabacı askeri gücün (NATO veya NATO dışı) konuşlanması, şu soruların cevaplanmasını gerektirmektedir:

Anayasamızın 92'nci maddesine göre, yabancı bir askeri gücün Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM'ndir. TBMM'de bu Çok Uluslu Yabancı Güç için bir oylama ve karar (tezkere) çıkarıldı mı? Türkiye 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni, imzalandığı tarihten beri özenle, tarafsız ve dirayetle uygulamaktadır. Bu durum, Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın sigortasını teşkil etmektedir. Şimdi bu çok uluslu gücün operasyon yapması için farklı bir uygulamaya mı geçilmektedir?

"CİDDİ GÜVENLİK SORUNLARI OLUŞTURABİLECEK BU KONULARA AİT BİR AÇIKLAMA YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Daha da açık soralım: Montrö Boğazlar Sözleşmesi 19'ncu madde (Bir savaş var ve Türkiye taraf değil) uygulamasından vazgeçiliyor mu? Yani, yabancı askeri gemilerin Karadeniz'e geçişindeki tonaj ve 21 gün sınırı uygulaması değiştiriliyor mu? Bu uygulamanın Türkiye'yi savaşta tarafta yapacağının farkında mısınız? Bölgemizde savaş ve çatışmalardan kaynaklanan bunca ağır güvenlik risk ve tehditleri varken, Türkiye Çok Uluslu bu Yabancı Askerî Güce destek vererek, Rusya ile niçin karşı karşıya getirilmektedir?

Gelinen aşamada MSB'nin kararlarını anlamakta zorluk çekiyoruz: Ege adalarında ve Kıbrıs'ta antlaşmalara aykırı silahlanma ve yabancı askeri üsler açılmasına karşı bir tepki ve tedbir alınmıyor. Suriye PKK'sı SDG adı altında sözde meşrulaşıyor, 'PKK terör tugayları' kuruluyor ve Haseke merkezli siyasi özerk bir yapı oluşuyor ama yine ses yok. 'Terörsüz Türkiye' süreci ulus-devlet ve üniter-devlet için açık bir tehdide dönüşüyor ama TSK sessiz. Bölgemizdeki savaşlar ve belirsizliklere rağmen bizim hava-deniz kuvvetinden oluşan önemli bir özel görev kuvvetimiz Baltık görevine gönderiliyor.

6'ncı Kolordunun 'NATO'ya tahsisi' için yapılan teklifin, hangi savunma ihtiyacımızdan kaynaklandığı anlaşılamamıştır. Oysa bölgede kurumsallaşmaya başlayan teröre karşı 6'ncı Orduyu kurmak gerekmiyor mu? Şimdi kritik hukuki, siyasi ve güvenlik boyutları olan bir konu, sıradan bir haber gibi servis ediliyor ve yabancı çok uluslu bir gücün Türkiye'de konuşlanacağı öğreniliyor. Ciddi güvenlik sorunları oluşturabilecek bu konulara ait bir açıklama yapılmasını bekliyoruz."