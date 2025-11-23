Zafer Partisi’nin ilçe başkanı gölette ölü bulundu

Olay, Kastamonu'nun Daday ilçesi Yumurtacı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Fikri Balcı, aracıyla göletin kenarına geldi.

Aracından indikten sonra henüz öğrenilemeyen sebeple, kıyafetleriyle gölete giren Balcı bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı gören baraj çevresindeki bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, Jandarma Komando Arama Timi (JAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, gölette arama çalışması başlattı. AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucu, göletin 4 metre altında Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Balcı'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balcı'nın Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.