Zafer Partisi, Suriye’ye Ümit Özdağ olmadan gidiyor
Suriye, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a ülkeye giriş vizesi vermedi. Bu sebeple parti heyetinin ziyareti Özdağ olmadan gerçekleşecek.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yardımcılarından oluşan heyetle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye’ye gideceğini açıklamıştı.
Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın ülkeye giriş vizesi Suriye hükümeti tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Zafer Partisi heyeti, programı gerçekleştirmek üzere Özdağ olmadan Suriye'ye gitme kararı aldı.
Zafer Partisi heyetinde; eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nezih İlter Karaman bulunuyor. Heyet, 15 Temmuz’a kadar Suriye'de olacak.
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