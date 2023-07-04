Özdağ'dan Bahçeli'ye ‘sığınmacı’ tepkisi: 'Size kaç lazım'

Yayınlanma: 04.07.2023 - 15:41

Güncelleme: 04.07.2023 - 15:41

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Türkiye’de mülteci veya göçmen değil, adı üstünde geçici koruma statüsünde bulunan sığınmacılar vardır ve bunların sayılarını 13 milyon diye açıklamak kuyruklu yalandır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK KARŞI ÇIKMANIZ İÇİN SİZE KAÇ LAZIM"

Bahçeli’ye tepki gösteren Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Matematikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4 demiş. Fizikçiye sormuşlar. 2×2 kaç eder? 4.0 demiş. Jeologa sormuşlar. 2×2 kaç eder? Jeolog gülümsemiş “Size kaç lazım?” diye sormuş. Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak yok diyenlere sormak lazım. Erdoğan’ın sığınmacı ve kaçak politikasına Türk milliyetçisi olarak karşı çıkmanız için size kaç lazım? Gelelim Türkiye’deki yabancıların sayısına. 5 milyon kayıtlı Suriyeli, 2 milyon kaçak Suriyeli, 2 milyonu aşan Afgan, 2 milyon Afrika ülkesinden insan ve 2 milyon İranlı, Iraklı, Paki, Rus, Ukraynalı vs. toplam 13 milyon.”