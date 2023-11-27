Zafer Partisi'ne katılan Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: 'Siyasete girmiyorum'
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Ümit Özdağ ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Zafer Partisi’ne katıldığını duyurmuştu. Salkım, yeni bir paylaşımda bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile fotoğrafını “Sayın Başkanımızla pazar kahvaltısı” diyerek paylaşan Yeşim Salkım’ın siyasete gireceği iddia edildi.
Haberlerin büyümesi üzerine Yeşim Salkım’dan yeni bir paylaşım geldi. Salkım, “Siyasete girmiyorum net bilgi” yazdığı fotoğrafını X hesabından paylaştı.
Hadi uyuyun artık ???? pic.twitter.com/LeDKdTN0O5— Yesim Salkım (@yesimsalkim) November 26, 2023
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