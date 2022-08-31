Zafer Yolu kafilesi Zafertepe’de

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına düzenlenen Zafer ve Anma Yürüyüşü 30 Ağustos’ta da heyecan ve coşku içinde sürüyor. 9 Eylül'de İzmir'de son bulacak 400 kilometrelik tarihi yürüyüşe katılan Zafer Yolu kafilesi Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni bizzat sevk ve idare ettiği Zafertepe’de inşa edilen Zafer Anıtı ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nın yer aldığı Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret etti. Kafile, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı coğrafyada duygu dolu anlar yaşadı.

DUMLUPINAR ŞEHİTLİĞİ’NE YÜRÜDÜLER

Bin 181 rakımlı Zafertepe’den, Yüzbaşı Şekip Efendi, Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı’nın yer aldığı Çalköy’e geçen kafile, bayram sevincini köylüler ve çocuklarla paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün düzenlenen anma törenleri için ilçe merkezinden İzmir Marşı eşliğinde Dumlupnar Şehitliği’ne yürüyen kafile, akşam saatlerinde Banaz Kaplangı Dağı’na doğru yola çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 24 Ağustos’ta tarihi yürüyüşün meşalesini yakarak yürüyüşü Afyon Dereçine’den başlatmıştı. Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde yürüyüşün 14 kilometrelik Çakırözü-Kocatepe etabına ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı.